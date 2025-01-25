КХЛ оштрафовала Ахиярова за провокационный жест болельщикам «Ак Барса». Защитник «Сибири» должен выплатить от 100 до 500 тысяч рублей

КХЛ оштрафовала Тимура Ахиярова за провокационный жест в адрес болельщиков.

В пятницу «Сибирь» обыграла «Ак Барс » со счетом 1:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник новосибирской команды Ахияров после матча показал в сторону болельщиков соперника цифры 1 и 0, намекая на счет. Также он сделал провокационный жест в сторону трибун, имитируя половой акт.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири » Тимура Ахиярова наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу.

Точная сумма штрафа не называется. Дисциплинарный регламент КХЛ предусматривает за подобное нарушение денежное наказание в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.