КХЛ оштрафовала Ахиярова за провокационный жест болельщикам «Ак Барса». Защитник «Сибири» должен выплатить от 100 до 500 тысяч рублей
В пятницу «Сибирь» обыграла «Ак Барс» со счетом 1:0 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник новосибирской команды Ахияров после матча показал в сторону болельщиков соперника цифры 1 и 0, намекая на счет. Также он сделал провокационный жест в сторону трибун, имитируя половой акт.
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Тимура Ахиярова наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу.
Точная сумма штрафа не называется. Дисциплинарный регламент КХЛ предусматривает за подобное нарушение денежное наказание в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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