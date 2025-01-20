Аликин, Мерфи и Радулов – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Форвард «Локомотива» набрал 5 очков в 2 матчах

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал Евгений Аликин («Автомобилист »), одержавший две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 1,51. По воротам Аликина было нанесено 53 броска (26,5 в среднем за игру), из которых он отразил 94,34.

Лучшим защитником назван Тревор Мерфи («Сибирь »), набравший 6 (1+5) очков в четырех матчах. В матче с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ) Мерфи стал автором победной шайбы, также на его счету три силовых приема, три блокированных броска и два перехвата.

Лучшим нападающим признан Александр Радулов («Локомотив »), набравший 5 (4+1) очков в двух матчах с показателем полезности «плюс 3». Шайба в матче с «Барысом» (3:0) стала победной для его команды.

Лучшим новичком признан Иван Демидов (СКА ), набравший 4 (2+2) очка в двух матчах. На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок и один перехват.