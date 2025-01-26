Марченко – 1-й игрок в истории «Коламбуса», забивший 20+ голов в 3 сезонах подряд со старта карьеры

Кирилл Марченко достиг отметки 20 голов в 3-м сезоне НХЛ подряд.

Нападающий «Коламбуса » забросил шайбу в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

Теперь на счету Кирилла Марченко 53 (20+33) очка в 50 играх регулярного чемпионата-2024/25.

Он стал первым игроком в истории «Блю Джекетс», забившим не менее 20 голов в 3 сезонах подряд со старта карьеры.