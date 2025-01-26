Марченко – 1-й игрок в истории «Коламбуса», забивший 20+ голов в 3 сезонах подряд со старта карьеры
Кирилл Марченко достиг отметки 20 голов в 3-м сезоне НХЛ подряд.
Нападающий «Коламбуса» забросил шайбу в овертайме матча с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).
Теперь на счету Кирилла Марченко 53 (20+33) очка в 50 играх регулярного чемпионата-2024/25.
Он стал первым игроком в истории «Блю Джекетс», забившим не менее 20 голов в 3 сезонах подряд со старта карьеры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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