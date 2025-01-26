Мерзликин о шайбе Марченко в овертайме: «Русский Бобби Орр»

Элвис Мерзликин оценил гол Кирилла Марченко в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу после сольного прохода. «Этот гол был похож на шайбу Бобби Орра – русского Бобби Орра», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин .