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Мерзликин о шайбе Марченко в овертайме: «Русский Бобби Орр»

Элвис Мерзликин оценил гол Кирилла Марченко в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).

Россиянин забросил победную шайбу после сольного прохода.

«Этот гол был похож на шайбу Бобби Орра – русского Бобби Орра», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКирилл Марченко
logoКоламбус
logoНХЛ
logoБобби Орр
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