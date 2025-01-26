Мерзликин о шайбе Марченко в овертайме: «Русский Бобби Орр»
Элвис Мерзликин оценил гол Кирилла Марченко в матче с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ).
Россиянин забросил победную шайбу после сольного прохода.
«Этот гол был похож на шайбу Бобби Орра – русского Бобби Орра», – сказал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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