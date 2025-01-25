Кирилл Сафронов о СКА: «Система выстроена так, чтобы с молодыми ребятами много и качественно работали. Со всей России отсматривают молодых и перспективных ребят»

Кирилл Сафронов поделился мыслями о работе системы СКА.

– Марченко и Шестеркин показывают высокий уровень игры в НХЛ. Говорит ли данный факт о хорошей подготовке хоккеистов в СКА? Как оцените качество подготовки хоккеистов в СКА?

– У СКА собран очень сильный состав за последние годы. Работает скаутская служба, отличный тренерский штаб.

Причем не только в главной команде, но и в командах Молодежной хоккейной лиге: СКА-Красногорск и СКА-1946. Вся система выстроена таким образом, чтобы с молодыми ребятами много и качественно работали. Со всей России отсматривают молодых и перспективных ребят.

Тот же Мичков приезжий, есть и свои воспитанники. В СКА созданы все условия, чтобы молодые ребята развивались и прогрессировали.

Что касается конкретно Шестеркина и Марченко, то ребята, конечно, прилично играли за СКА.

Больше отмечу Шестеркина, Марченко получал не так много игрового времени. Они долгое время играли вместе с Морозовым. Помню, что их отправляли в фарм-клуб «СКА-Нева».

Марченко уехал в НХЛ и уже сам пробивался в «Коламбусе». Этот сезон у него получается прорывным. Шестеркин, как мне кажется, уехал в другом статусе. За несколько сезонов он доказал, что является вратарем очень высокого уровня. Это дало ему возможность заключить рекордный контракт.

Мичков тоже в СКА сначала был, потом его командировали в «Сочи». Я, кстати, с ним немного поиграл летом в Медиалиге за «Чисто Питер», интересно было на него посмотреть, какой он мастер.

Здорово, что сейчас Мичков в «Филадельфии» конкурирует за первое-второе место по очкам среди новичков с учетом того, что там такой жесткий тренер, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.