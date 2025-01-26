Овечкин после 1:2 от «Ванкувера»: «Это была хорошая битва. «Вашингтон» сражался до конца»
Александр Овечкин высказался после матча против «Ванкувера» (1:2).
«Я думаю, что у нас были неплохие шансы. Очевидно, вратарь сыграл хорошо. И вы могли видеть, как в концовке мы просто не реализовали моменты.
Шайба скакала по льду, отскакивала. Но это была хорошая битва. Мы сражались до конца», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин остался без очков в 3 из 4 последних матчей. У него 7 бросков в створ за 19:50 против «Ванкувера» при 4:00 в большинстве
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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