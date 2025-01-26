Лайпсик о том, следит ли за погоней Овечкина за Гретцки: «Разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, он побьет рекорд уже в этом году»

Брендан Лайпсик высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Ты играл с Овечкиным в «Вашингтоне». Следишь за гонкой до рекорда Гретцки?

– Да, разумеется. Думаю, не только я, а вообще весь мир. Надеюсь, что он побьет рекорд уже в этом году. Это всего лишь вопрос времени.

– Как Ови в раздевалке?

– Он невероятный парень, один из лучших моих партнеров!

– На связи с ним?

– Ох. Скорее нет, он все же более занятой человек, но редко пишу ему узнать как дела.

– Что тебя удивляет в России?

– Уже мало что, честно говоря, все-таки я уже здесь пять лет. Меня даже морозами не удивишь, ведь я родился в Виннипеге.

– Ты гражданин России. Как успехи в изучении языка?

– Скажу, что кое-что знаю, если выхожу куда-то один, то с трудом, но смогу объясниться. Плюс на лавке постоянно общаюсь с русскими парнями, – сказал нападающий «Сибири » Брендан Лайпсик.