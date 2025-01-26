Овечкин остался без очков в 3 из 4 последних матчей. У него 7 бросков в створ за 19:50 против «Ванкувера» при 4:00 в большинстве

Александр Овечкин остался без очков в 3 из 4 последних матчей.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре с «Ванкувером » (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 39-летнего россиянина 34 (22+12) очка в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+16». В 4 последних матчах – 1 гол.

Сегодня Овечкин (19:50, 4:00 – в большинстве, нейтральная полезность) 7 раз бросил в створ и 1 раз промахнулся. Еще 1 бросок был заблокирован.

На счету Александра 875 шайб в 1459 играх в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).