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Дементьев о том, что Швеция и Чехия против возвращения России: «Никто их спрашивать не будет. Там по 10 млн жителей, здесь – 140 млн. Где коммерческий успех будет больше, очевидно»

Алексей Дементьев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

Ранее появилась информация о том, что ИИХФ рассмотрит вопрос допуска сборной на Олимпиаду 3-4 февраля.

– У меня никогда не было сомнений по поводу того, что такой день настанет. Конечно, ведущими хоккейными державами (в данном случае, с экономической точки зрения) Канадой и Америкой продвигается возможность участия сборных команд России во всех соревнованиях.

Даже ИИХФ понимает, что без сборной России и с отсутствием Канады в финале чемпионат мира до 20 лет просто потерпел крах с коммерческой точки зрения. Об этом много не говорят, но это все понимают и имеют в виду.

Сами посудите: как только канадцы вылетели второй год подряд, зрительский интерес упал практически до нуля.

– Существует мнение, что такие страны, как Швеция и Чехия, будут всеми силами препятствовать возвращению России.

– Никто их спрашивать не будет, когда присутствует коммерческая составляющая успеха. В Чехии и Швеции по 10 млн жителей, в Финляндии – 5 млн, в России – 140 млн, в США – 330 млн, в Канаде – 35 млн. Где коммерческий успех будет больше, очевидно.

Нельзя исключать из таких серьезных соревнований Россию, вторую по объему зрительского интереса страну. Помимо человеческого ресурса, присутствует эмоциональная окраска игр против российских и белорусских сборных. Нужно просто понимать подноготную всего процесса, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлексей Дементьев
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logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
Федерация хоккея Швеции
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