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Ротенберг о Демидове: «Привезет в Россию золото ЧМ и Олимпиады, уверен на 100%, он может быть одним из лучших в мире. На таких ребят приходят полные трибуны в Петербурге»

Роман Ротенберг высоко оценил игру Ивана Демидова в СКА.

Петербургский клуб обыграл «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после игры. 

– Роман Борисович, после предыдущего матча вы говорили по поводу Ивана Демидова, что с ним стали играть плотнее, жестче. Опять же, понимая то, как он сейчас прогрессирует. Сегодня и по прошлой игре возникло ощущение, что он как-то малозаметен. Не кажется ли, что в его игре может быть небольшой застой?

– А вы смотрели игру?

– Смотрел. Но сегодня мне показалось, что он малозаметен.

– Когда он вылезал на «пятак», делал шаг в центр и бросал. Что там произошло? Кто-то смотрел хоккей вообще сегодня? Вы смотрели хоккей? Ну, что вы думаете?

– Сложно сказать. Но в отрыве от этого эпизода все-таки игра Демидова…

– Но если на Ивана Демидова повесить игрока, то ему тяжелее будет играть.

– Это понятно.

– Согласны?

– Но он же не весь матч так играл.

– То есть на нем игрок висел не весь матч?

– Ну был один эпизод, да.

– Вы смотрели игру?

– Смотрел, конечно. Вы можете со мной не согласиться.

– Объективно с ним будут играть жестко и плотно. Но надо, чтобы все соблюдали правила. Есть правила игры в хоккей. И я надеюсь, что в будущем, так как мы считаем и я лично, что это игрок, который может быть в будущем одним из лучших в мире.

Я думаю, что вы все прекрасно понимаете. Конечно, мы не хотим, чтобы кто-то сломал ему ноги или руки. Наша общая задача, чтобы вот такие ребята радовали болельщиков, потому что на таких ребят приходят полные трибуны здесь, в Санкт-Петербурге.

Наша задача, чтобы эти игроки были на льду, и чтобы наши болельщики приходили и радовались. Потому что, когда выйдут, например, журналисты на лед… Если вы выйдете на лед, на вас придут полные трибуны?

– Зависит от того, как будем играть.

– Честно скажу, непросто будет собрать полный дворец на вас. А вот на Ивана Демидова и на других таких талантливых игроках, которые играют в яркий хоккей, на них мы соберем стадион. Поэтому наша задача, чтобы эти ребята играли. Это очень важно для всех нас.

И с учетом сборной России в будущем. Я уверен, что Иван Демидов будет тем игроком, который привезет в Россию золото чемпионата мира и Олимпиады. Я в это на 100 процентов уверен. Нам нужно работать. Главное, чтобы он играл, – сказал Ротенберг. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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