Ротенберг после 3:5 от «Динамо»: «СКА подвели удаления, сбили ритм. Улучшаем коммуникацию вратарей с защитниками. Демидову нужно выходить на новый уровень, его рассматривают как лидера»

Роман Ротенберг рассказал, что нужно улучшить СКА после поражения от «Динамо».

Петербургский клуб проиграл со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы сказали, что у Толчинского травма, сегодня не играл Никишин, давно нет Кузнецова. Как вы собираетесь заменять столь важных для команды игроков?

– Если мы посмотрим всех игроков, которых нет: олимпийский чемпион Андронов Сергей тоже на травме. Зайцев только вернулся, слава богу. Но опять-таки мы планировали его только на следующую игру.

Он не совсем еще функционально был готов, но так как у нас форс-мажор, Саша Никишин выбыл, сегодня сыграл Зайцев . Он сыграл отлично. И также у нас отсутствует Евгений Кузнецов , Миша Воробьев, слава богу, он возвращается.

И Иван Зинченко – это уже три центральных нападающих. Как мы собираемся… Ну, как вы видите, у нас играет Матвей Короткий. Нападающий 2005 года рождения.

Воспитанник СКА, выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне. Матвей играет здорово. Это шанс для ребят себя проявить.

Мы видим даже в сегодняшней игре, как плотно сыграли с Иваном Демидовым . Для него это вызов тоже. Его начинают воспринимать уже по-другому. Рассматривают как лидера. И с ним будут очень плотно играть.

Каждая команда еще плотнее. Именно персонально. Поэтому Ивану нужно тоже выходить на новый уровень с каждой игрой. Все ребята сегодня старались и бились за команду.

Нас подвели эти два удаления во втором периоде, сбили нам ритм. Мы отдали инициативу, потому что играли в меньшинстве. И дальше уже коммуникация вратаря с защитниками.

В целом коммуникация наша. Мы улучшаем. Работаем и улучшаем детали. Завтра это все разберем. И к следующей игре уберем эти индивидуальные ошибки, – сказал главный тренер СКА.