Ротенберг после 3:5 от «Динамо»: «СКА подвели удаления, сбили ритм. Улучшаем коммуникацию вратарей с защитниками. Демидову нужно выходить на новый уровень, его рассматривают как лидера»
Петербургский клуб проиграл со счетом 3:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы сказали, что у Толчинского травма, сегодня не играл Никишин, давно нет Кузнецова. Как вы собираетесь заменять столь важных для команды игроков?
– Если мы посмотрим всех игроков, которых нет: олимпийский чемпион Андронов Сергей тоже на травме. Зайцев только вернулся, слава богу. Но опять-таки мы планировали его только на следующую игру.
Он не совсем еще функционально был готов, но так как у нас форс-мажор, Саша Никишин выбыл, сегодня сыграл Зайцев. Он сыграл отлично. И также у нас отсутствует Евгений Кузнецов, Миша Воробьев, слава богу, он возвращается.
И Иван Зинченко – это уже три центральных нападающих. Как мы собираемся… Ну, как вы видите, у нас играет Матвей Короткий. Нападающий 2005 года рождения.
Воспитанник СКА, выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне. Матвей играет здорово. Это шанс для ребят себя проявить.
Мы видим даже в сегодняшней игре, как плотно сыграли с Иваном Демидовым. Для него это вызов тоже. Его начинают воспринимать уже по-другому. Рассматривают как лидера. И с ним будут очень плотно играть.
Каждая команда еще плотнее. Именно персонально. Поэтому Ивану нужно тоже выходить на новый уровень с каждой игрой. Все ребята сегодня старались и бились за команду.
Нас подвели эти два удаления во втором периоде, сбили нам ритм. Мы отдали инициативу, потому что играли в меньшинстве. И дальше уже коммуникация вратаря с защитниками.
В целом коммуникация наша. Мы улучшаем. Работаем и улучшаем детали. Завтра это все разберем. И к следующей игре уберем эти индивидуальные ошибки, – сказал главный тренер СКА.
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