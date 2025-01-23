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  • Орлов о хитах против Никишина и Педана: «У СКА пошла игра, а что «Локомотиву» делать было? Канадцы так наших били в Суперсерии-1972 – ужас!»
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Орлов о хитах против Никишина и Педана: «У СКА пошла игра, а что «Локомотиву» делать было? Канадцы так наших били в Суперсерии-1972 – ужас!»

Геннадий Орлов высказался о хитах против Александра Никишина и Андрея Педана.

В игре СКА – «Локомотив» (5:2) Максим Шалунов провел силовой прием на Александре Никишине, Павел Красковский – на Андрее Педане.

Судьи не увидели нарушения правил в этих моментах. Позднее КХЛ оштрафовала Шалунова. 

«Конечно, любые серии всегда заставляют делать анализ, искать причины. У СКА было шесть травмированных, осталось в лазарете пять ведущих игроков – большие потери. Возможно, их ловят специально – вот как вчера прыгнул человек.

Я читал мнение Леонида Вайсфельда – а когда я комментировал, он судил, это был великолепный арбитр. Вайсфельд дал две оценки, я с ними согласен. Один должен был получить 5+20, и две минуты – второй.

Если игрок отрывает две ноги, это явное нарушение, он никогда не должен так идти в стык. В голову ударил, потом Никишин ударился еще лицом, вот это самое страшное.

И второй – Педан, которого так припечатали, когда шайба в стороне была, – и тоже в прыжке. Та же история с Кузнецовым: его же ударил соперник плечом в голову – и тоже ничего, а человек с травмой.

Но я хочу больше говорить об игре. В последних матчах не хватало концентрации, может быть, внешнее давление мешало. Не нужно на это обращать внимания. Главное – когда один за всех и один за одного, вот как Плотников сказал в раздевалке.

Хоккей не терпит уступчивости в силовой борьбе. Во втором и третьем периодах СКА соперника и перетолкал, и за шайбу лучше цеплялся. Ну и, конечно, забили. Ваня Демидов – фантастический гол сделал. Как он обыграл – просто потрясающе!

Я спрашивал у Романа Борисовича – он отвечал, что Демидов очень целеустремленный хоккеист. Многие бегут, бросают, а Ваня делает микропаузу: успевает увидеть и понять.

Забросили одну, вторую, сразу почувствовали себя иначе – и какая игра пошла! И отсюда эти фолы «Локомотива» – а что им делать было? Мы такое видели в Суперсерии в 1972 году и до этого в играх с Чехословакией.

Канадцы при своей звездности начинали лупить и Валеру Васильева, и других. Наших так били! Борису Михайлову один игрок клюшкой дал наотмашь по почкам – ужас!

Когда канадцы увидели, как наши несутся вперед, они начали откровенно грубить, сбивать, ломать игру. И иногда у них это получалось – вот то же самое было у «Локомотива» в этом матче.

Завтра матч с «Динамо», нужно на таком же победном фоне его провести при 22 тысячах зрителей. Они же за вас! Давайте, покажите, что вы можете. Раз вы обыграли лидера чемпионата, то потенциал у команды есть.

Сжав зубы, надо продолжать бороться. Сумма выигранных единоборств ведет к победе – это аксиома. Матч с «Локомотивом» может быть переломным – надо закреплять эту хорошую игру, а потом подойдут и травмированные ребята», – сказал комментатор. 

Вайсфельд о хитах против Никишина и Педана: «Нарушения. Игроки «Локомотива» отрывали ноги ото льда. Момент с Шалуновым тянет на большой штраф»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoИван Демидов
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logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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