Ротенберг о 3:2 с «Салаватом»: «СКА победил заслуженно. Против нас была одна из сильнейших команд – как усиленная сборная мира на Кубке Первого канала»

Роман Ротенберг подвел итоги игры СКА с «Салаватом Юлаевым».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хочу в первую очередь поблагодарить болельщиков. Мы благодарны каждому, кто ходит на наши матчи, помогает нам побеждать, гонит команду вперед.

Сегодня также хочу также поблагодарить ребят, все бились друг за друга. Против нас была одна из сильнейших команд. Вот на Кубке Первого канала мы играли со сборной мира. Это такая же сборная мира, только усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на Кубок Первого канала.

Очень важная победа для нас. Здорово в обороне сыграли, очень агрессивно, не давали пространства мастерам соперника. Заслуженно выиграли. Всех с победой. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».