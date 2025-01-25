Ротенберг о 3:2 с «Салаватом»: «СКА победил заслуженно. Против нас была одна из сильнейших команд – как усиленная сборная мира на Кубке Первого канала»
Роман Ротенберг подвел итоги игры СКА с «Салаватом Юлаевым».
Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Хочу в первую очередь поблагодарить болельщиков. Мы благодарны каждому, кто ходит на наши матчи, помогает нам побеждать, гонит команду вперед.
Сегодня также хочу также поблагодарить ребят, все бились друг за друга. Против нас была одна из сильнейших команд. Вот на Кубке Первого канала мы играли со сборной мира. Это такая же сборная мира, только усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на Кубок Первого канала.
Очень важная победа для нас. Здорово в обороне сыграли, очень агрессивно, не давали пространства мастерам соперника. Заслуженно выиграли. Всех с победой. Готовимся к следующей игре», – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА во «ВКонтакте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем