СКА выиграл 2 из 7 последних матчей. Команда Ротенберга – 6-я на Западе

СКА одержал 2-ю победу в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче.

Таким образом, СКА набрал 59 очков в 48 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

У «Салавата » 2-е поражение в 5 последних матчах. Команда тренера Виктора Козлова идет 3-й на Востоке с 64 очками в 48 играх.