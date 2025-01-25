СКА выиграл 2 из 7 последних матчей. Команда Ротенберга – 6-я на Западе
СКА одержал 2-ю победу в 7 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Салават» со счетом 3:2 в домашнем матче.
Таким образом, СКА набрал 59 очков в 48 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.
У «Салавата» 2-е поражение в 5 последних матчах. Команда тренера Виктора Козлова идет 3-й на Востоке с 64 очками в 48 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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