Рябкин – 11-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet, Шефер – 1-й, Хэгенс – 2-й
Иван Рябкин занял 11-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet.
Топ-32 возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
3. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
4. н. Майкл Миса («Сагино»)
5. н. Калеб Денуайе («Монктон»)
6. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)
7. н. Антон Фронделл («Юргорден»)
8. з Джексон Смит («Трай-Сити»)
9. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)
10. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
11. н Иван Рябкин («Маскигон»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
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