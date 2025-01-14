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Рябкин – 20-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Шефер – 1-й, Фронделл – 2-й, Агафонов – 49-й

Иван Рябкин вошел в рейтинг драфта НХЛ-2025 от эксперта TSN Крэйга Баттона.

Топ-64 возглавил защитник Мэттью Шефер.

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н. Антон Фронделл («Юргорден»)

3. н. Портер Мартон («Брэмптон»)

4. н. Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

5. н. Майкл Миса («Сагино»)

6. н. Калеб Деснойерс («Монктон»)

7. н. Кэмерон Шмидт («Ванкувер Джайэнтс»)

8. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)

9. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)

10. з. Кэмерон Рид («Китченер»)

...20. н. Иван Рябкин («Маскигон»)

...49. з. Максим Агафонов («Толпар»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
logoИван Рябкин
Мэттью Шефер
рейтинги
logoНХЛ
Эри Оттерс
Драфт НХЛ
Виктор Эклунд
logoМХЛ
Роджер Маккуин
Китченер Рейнджерс
logoДжеймс Хэгенс
logoТолпар
Монктон
Портер Мартон
Сагино
logoЮргорден
Брэмптон
logoБрэндон
Ванкувер Джайэнтс
Максим Агафонов
logoСалават Юлаев
Майкл Миса
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