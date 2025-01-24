Рябкин – 19-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Боба Маккензи, Алексей Медведев – 61-й, Фролов – 64-й, Андреянов – 71-й
Иван Рябкин вошел в рейтинг драфта НХЛ-2025 от эксперта TSN Боба Маккензи.
Топ-80 возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
3. н. Майкл Миса («Сагино»)
4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
5. н. Антон Фронделл («Юргорден»)
6. н. Калеб Денуайе («Монктон»)
7. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)
8. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)
9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
10. з Джексон Смит («Трай-Сити»)
...19. н Иван Рябкин («Маскигон»)
...61. в Алексей Медведев («Лондон Найтс»)
...64. в Семен Фролов (МХК «Спартак»)
...71. в Петр Андреянов («Красная Армия»)
...79. з Максим Агафонов («Толпар»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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