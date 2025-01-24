Третьяк о голевом чутье Овечкина: «Он стал опытнее, грамотнее. Главное для него – куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий»

Владислав Третьяк высказался о голевом чутье Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутье. Самое главное для него – куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий.

Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают, а у него есть его точка в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции.

Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает, все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами.

Это слаженная работа команды дает ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвертом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Третьяк отметил, что в его время шайбы после бросков не летели с такой скоростью.

«Как Овечкин, таких игроков тогда не было. У него высокая скорость, он физически крепкий. Раньше шайбы не так быстро летели.

Бобби Халл только в 1974 году с ходу бросал, шайба под 100 км/ч летела. Я когда видел, как он заходил на свою позицию, после того, как он мне четыре забил, я просто выбегал на два-три метра. Раньше таких техничных и ударных игроков не было», – добавил Третьяк.