Крикунов о «Вашингтоне»: «Они при Трампе выиграли Кубок Стэнли, а сейчас снова он. Хорошая традиция намечается»
Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
На данный момент «Кэпиталс» лидируют в общей таблице НХЛ с 71 очком в 48 играх.
– Не повлияет ли погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на шансы «Вашингтона» в Кубке Стэнли?
– Нет, нет, он же бьется за рекорд, а «Вашингтон» – за Кубок.
Они же при Трампе выиграли Кубок Стэнли, а сейчас снова Трамп. Хорошая традиция намечается, – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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