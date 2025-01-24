Крикунов о «Вашингтоне»: «Они при Трампе выиграли Кубок Стэнли, а сейчас снова он. Хорошая традиция намечается»

Владимир Крикунов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

На данный момент «Кэпиталс» лидируют в общей таблице НХЛ с 71 очком в 48 играх.

– Не повлияет ли погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки на шансы «Вашингтона» в Кубке Стэнли?

– Нет, нет, он же бьется за рекорд, а «Вашингтон» – за Кубок.

Они же при Трампе выиграли Кубок Стэнли, а сейчас снова Трамп. Хорошая традиция намечается, – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.