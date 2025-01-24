Коньков о словах Трампа про Овечкина: «Это не пойдет на пользу имиджу России. Он произнес это на арене «Вашингтона». Видимо, чтобы набрать баллов в рейтинг среди болельщиков»
Сергей Коньков оценил слова Дональда Трампа про Александра Овечкина.
Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».
«То, что Дональд Трамп дважды упомянул Александра Овечкина во время своих инаугурационных речей, на мой взгляд, никак не пойдет на пользу международному имиджу России.
Если разобраться, он же произнес все это, выступая на домашней арене «Вашингтон Кэпиталс». Видимо, это было сделано для того, чтобы набрать себе дополнительных баллов в рейтинг среди поклонников «Вашингтона» и хоккея в целом в Соединенных Штатах Америки», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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