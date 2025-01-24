Тарасова об Олимпиаде: «Если наших хоккеистов не допустят, это будет пародия на олимпийский хоккей. Без России турнир невозможен, это абсурдно звучит»
Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске российских хоккеистов до ОИ.
«Конечно, олимпийский турнир по хоккею без России невозможен, это абсурдно звучит.
Если наших хоккеистов не допустят, это будет пародия на олимпийский хоккей», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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