Зубов о дебюте Камара: «Энтони будет добавлять, с «Автомобилистом» сыграл процентов на 70 своих возможностей»
Павел Зубов высказался после матча против «Автомобилиста» (3:5).
– Попугаев не играл с ноября. Как оцените возвращение?
– В плане атакующих действий – отлично, в плане обороны надо еще поработать. С шайбой он мастер, бомбардир, надо добавлять в оборонительных действиях.
– Почти неделю не играли, как сказалось?
– Никак. У нас было восемь игр через день, была задача восстановить и повысить физическое состояние игроков.
– Камара дебютировал, набрал очко. Как оцените дебют?
– Энтони долго не играл, но от игрового тонуса никуда не денешься. Парень будет добавлять, сыграл процентов на 70 своих возможностей, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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