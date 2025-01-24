Зубов о дебюте Камара: «Энтони будет добавлять, с «Автомобилистом» сыграл процентов на 70 своих возможностей»

Павел Зубов высказался после матча против «Автомобилиста» (3:5).

– Попугаев не играл с ноября. Как оцените возвращение?

– В плане атакующих действий – отлично, в плане обороны надо еще поработать. С шайбой он мастер, бомбардир, надо добавлять в оборонительных действиях.

– Почти неделю не играли, как сказалось?

– Никак. У нас было восемь игр через день, была задача восстановить и повысить физическое состояние игроков.

– Камара дебютировал, набрал очко. Как оцените дебют?

– Энтони долго не играл, но от игрового тонуса никуда не денешься. Парень будет добавлять, сыграл процентов на 70 своих возможностей, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.