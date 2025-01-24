Юртайкин о зарплате: «В АХЛ было от 7 до 9 тысяч долларов в месяц, в НХЛ – 20 тысяч за полмесяца. Все уходило на квартиру, машину и питание, но было комфортно»
27-летний форвард «Лады» провел сезон-2019/20 в Северной Америке. За основную команду «Сан-Хосе» он сыграл четыре матча, за фарм-клуб – 37 игр.
– Ты жил в Калифорнии, тебе хватало денег с зарплаты в АХЛ?
– Мне было комфортно жить на эти деньги, все уходило на квартиру, аренду машины и питание.
– Сколько в месяц ты зарабатывал?
– В АХЛ – от семи до девяти тысяч долларов.
– А в НХЛ?
– 20 тысяч долларов за половину месяца.
– Скучаешь по чему-то из Северной Америки?
– Там меньше давления, игроки более расслаблены. В России после каждого проигрыша нарастает напряжение, а в Северной Америке ты с хорошим настроением работаешь над своими ошибками.
Там более позитивная ментальность и другое отношение к хоккею, – сказал бывший нападающий «Сан-Хосе» Данил Юртайкин.
Юртайкин о финансах «Лады»: «С задержкой зарплаты столкнулся всего раз. Стабильно выплачивают и предоставляют все условия. Мне не на что жаловаться»
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