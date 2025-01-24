Крикунов об игре СКА в защите: «Никишин – столп обороны, по 30 минут на льду проводит. Когда он на месте, там все в порядке»

Владимир Крикунов оценил игру СКА в защите в этом сезоне КХЛ.

Армейцы располагаются на шестом месте в Западной конференции, набрав в 46 матчах 57 очков.

Команда Романа Ротенберга пропустила 144 шайбы – больше в Фонбет чемпионате КХЛ только у «Барыса » (146 голов) «Куньлуня» (152 шайбы), «Сочи» (153 гола) и «Амура » (169 шайб).

«Все нормально было бы, но они же Никишина потеряли в игре с «Локомотивом», а это столп обороны, по 30 минут на льду проводит. Судьи еще ничего не дали, а он получил чистое сотрясение.

Поэтому, там все нормально, а вот линия обороны без него не та. Когда Никишин на месте, там все в порядке», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов .

Черкас о СКА: «Приятные впечатления от матча с «Динамо», армейцы доминировали всю 1-ю половину. Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придет»