Черкас о СКА: «Приятные впечатления от матча с «Динамо», армейцы доминировали всю 1-ю половину. Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придет»

Сергей Черкас прокомментировал поражение СКА от «Динамо».

Вчера армейцы дома уступили бело-голубым со счетом 3:5, ведя 3:0 по ходу матча Фонбет чемпионата КХЛ.

«Игра с «Динамо » оставила, скорее, приятные впечатления. Не результатом, конечно, а потенциалом СКА, желанием игроков.

Возьмите любую команду КХЛ, мысленно уберите оттуда двух ведущих центров, капитана и самого звездного защитника, одного из сильнейших снайперов – сможет ли такая команда запереть московское «Динамо» в зоне?

При том что «Динамо» в оптимальном составе, у него отдохнувшие после паузы игроки, но СКА просто доминировал всю первую половину матча.

Роман Ротенберг правильно сказал: «Игра есть, результат придет». Особенно когда начнут возвращаться после травм Воробьев, Кузнецов , Хайруллин, Никишин – одни из сильнейших игроков всей КХЛ.

Показателен момент с Сергеем Толчинским в концовке матча. Мы все знаем, что это игрок в первую очередь чужой зоны, креативный нападающий. В концовке матча же он бежал к своим воротам, пытался телом поймать шайбу, не дать забить.

К сожалению, в итоге получил травму – желаю Сергею здоровья и скорейшего выздоровления. Но такая самоотдача даже известного технаря многое говорит об атмосфере в раздевалке – перед нами мотивированная цельная команда, которая настроена на победу, хочет и готова биться», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас .

Ротенберг о 3:5 с «Динамо»: «Увидим другого вратаря в следующей игре, думаю. Плешков выздоровел, есть Мойсевич – все сильные»