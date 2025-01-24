У Жиру в Канаде угнали вторую машину за несколько месяцев. Одна принадлежала форварду «Оттавы», другую он арендовал после угона первой
У Клода Жиру угнали вторую машину за несколько месяцев.
Об этом сообщила жена 37-летнего форварда «Оттавы». В соцсетях она написана: «Доброе утро всем, кроме человека, угнавшего нашу арендованную машину».
Семья Клода Жиру взяла машину в аренду в сентябре 2024-го, когда у них угнали принадлежащий хоккеисту автомобиль.
Нападающий выступает за «Сенаторс» с 2022 года. В этом сезоне на его счету 30 (9+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Ottawa Citizen
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