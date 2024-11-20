Жиру – 10-й действующий хоккеист с 1200 матчами в НХЛ. Лидирует Сутер – 1464 игры
Клод Жиру провел 1200-й матч в НХЛ.
Нападающий «Оттавы» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:5).
36-летний канадец стал 10-м действующим хоккеистом, который достиг отметки в 1200 матчей в НХЛ.
В этом сезоне Клод Жиру набрал 12 (5+7) очков в 18 матчах чемпионата.
Лидеры по количеству матчей среди действующих хоккеистов:
1. Райан Сутер – 1464 матча;
2. Александр Овечкин – 1444;
3. Брент Бернс – 1432;
4. Анже Копитар – 1392;
5. Кори Перри – 1331;
6. Сидни Кросби – 1293;
7. Джордан Стаал – 1270;
8. Патрик Кэйн – 1248;
9. Джек Джонсон – 1201;
10. Клод Жиру – 1200.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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