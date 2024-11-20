Жиру – 10-й действующий хоккеист с 1200 матчами в НХЛ. Лидирует Сутер – 1464 игры

Клод Жиру провел 1200-й матч в НХЛ.

Нападающий «Оттавы» принял участие в игре регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (2:5).

36-летний канадец стал 10-м действующим хоккеистом, который достиг отметки в 1200 матчей в НХЛ .

В этом сезоне Клод Жиру набрал 12 (5+7) очков в 18 матчах чемпионата.

Лидеры по количеству матчей среди действующих хоккеистов:

1. Райан Сутер – 1464 матча;

2. Александр Овечкин – 1444;

3. Брент Бернс – 1432;

4. Анже Копитар – 1392;

5. Кори Перри – 1331;

6. Сидни Кросби – 1293;

7. Джордан Стаал – 1270;

8. Патрик Кэйн – 1248;

9. Джек Джонсон – 1201;

10. Клод Жиру – 1200.