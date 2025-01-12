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Жиру обошел Овечкина по очкам против «Питтсбурга» и стал лидером среди действующих игроков. Общий рекорд – у Гретцки

Клод Жиру улучшил свой результат против «Питтсбурга» и обошел Александра Овечкина.

Форвард «Оттавы» обошел Овечкина по очкам против «Питтсбурга» и стал лидером среди действующих игроков.

Ранее Жиру отдал три голевых паса против «Питтсбурга» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 37-летнего канадца стало 76 (21+55) очков в 69 играх против «Пингвинс». У Овечкина 75 (42+33) баллов в 75 матчах.

В истории НХЛ лучший показатель по очкам у Уэйна Гретцки – 124 (44+80) в 57 встречах.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
logoКлод Жиру
logoПиттсбург
logoАлександр Овечкин
logoОттава
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
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