НХЛ. «Филадельфия» уступила «Айлендерс», «Даллас» одолел «Вегас», «Тампа» обыграла «Чикаго», «Виннипег» забросил 5 шайб «Юте»
«Филадельфия» в гостях уступила «Айлендерс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Даллас» одолел «Вегас» (4:3), «Тампа-Бэй» справилась с «Чикаго» (4:3 ОТ), «Виннипег» победил «Юту» (5:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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