Юртайкин о финансах «Лады»: «С задержкой зарплаты столкнулся всего раз. Стабильно выплачивают и предоставляют все условия. Мне не на что жаловаться»
Данил Юртайкин рассказал о финансовой ситуации в «Ладе».
27-летний форвард по ходу текущего сезона перешел в тольяттинский клуб из «Трактора».
«Все плюс-минус одно и то же. Когда я ехал в «Ладу», я думал, что будут проблемы с задержками по зарплате, но в итоге я столкнулся с этим всего один раз.
Нам стабильно выплачивают зарплаты и предоставляют все необходимые условия. Мне не на что жаловаться», – сказал нападающий «Лады» Данил Юртайкин.
«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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