Юртайкин о финансах «Лады»: «С задержкой зарплаты столкнулся всего раз. Стабильно выплачивают и предоставляют все условия. Мне не на что жаловаться»

Данил Юртайкин рассказал о финансовой ситуации в «Ладе».

27-летний форвард по ходу текущего сезона перешел в тольяттинский клуб из «Трактора».

«Все плюс-минус одно и то же. Когда я ехал в «Ладу », я думал, что будут проблемы с задержками по зарплате, но в итоге я столкнулся с этим всего один раз.

Нам стабильно выплачивают зарплаты и предоставляют все необходимые условия. Мне не на что жаловаться», – сказал нападающий «Лады» Данил Юртайкин .

«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили