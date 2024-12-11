«Трактор» выменял Сафина у «Лады» на Юртайкина и Ибрагимова
Остап Сафин перешел в «Трактор».
Клуб из Челябинска и «Лада» произвели обмен, в результате которого к «Трактору» присоединился нападающий Остап Сафин.
Тольяттинцы взамен получили защитника Марселя Ибрагимова и форварда Данила Юртайкина.
Сафин набрал 15 (5+10) очков в 25 играх регулярного чемпионата-2024/25. Он лучший бомбардир «Лады» в этом сезоне.
В активе Юртайкина 3 передачи в 12 матчах.
Ибрагимов отметился 2 (1+1) баллами в 25 играх сезона при полезности «минус 1».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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