«Трактор» выменял Сафина у «Лады» на Юртайкина и Ибрагимова

Остап Сафин перешел в «Трактор».

Клуб из Челябинска и «Лада » произвели обмен, в результате которого к «Трактору » присоединился нападающий Остап Сафин.

Тольяттинцы взамен получили защитника Марселя Ибрагимова и форварда Данила Юртайкина .

Сафин набрал 15 (5+10) очков в 25 играх регулярного чемпионата-2024/25. Он лучший бомбардир «Лады» в этом сезоне.

В активе Юртайкина 3 передачи в 12 матчах.

Ибрагимов отметился 2 (1+1) баллами в 25 играх сезона при полезности «минус 1».