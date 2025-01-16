Павел Зубов: «Юртайкин выбыл, точно не сыграет следующий матч. Попугаев вовсю машет крыльями, хочет играть, он работает по индивидуальной программе»
Павел Зубов сообщил, что нападающий «Лады» Данил Юртайкин выбыл из-за травмы.
В четверг «Лада» проиграла «Торпедо» со счетом 2:3.
«Юртайкин выбыл, это ведущий, системообразующий игрок. Точно не сыграет следующий матч, а дальше врачи будут смотреть.
Комаров прилетает в воскресенье, Попугаев вовсю машет крыльями, хочет играть. Пока он работает по индивидуальной программе», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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