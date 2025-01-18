Созин о «Ладе»: «Не удивлюсь, если клуба не будет в КХЛ в следующем сезоне. Все ушли, нет финансирования. Главное, чтобы «Медвешчак» или «Слован» вместо них не появились»
Андрей Созин поделился мыслями о будущем «Лады» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«В баскетбольном клубе «Самара» решили играть молодыми местными игроками, видимо, хотят вылететь в седьмую лигу. Та же «Лада» хоккейная еле дышит, деньги куда-то не туда идут. Не удивлюсь, если «Лады» в КХЛ не будет уже в следующем сезоне. Ничего вечного не бывает.
У них Браташ уехал, все ушли, нет финансирования. Появится вместо них Новокузнецк. Главное, чтобы не появились «Медвешчак» или «Слован».
Но не думаю, что «Ладу» мы потеряем надолго. Самарская область крупная, а хоккей там любят», – заявил бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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