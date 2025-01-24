Тарасенко сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 6+14 в 47 играх

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (4:2).

Форвард «Детройта » набрал 20-е (6+14) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 47 игр.

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 5 матчей.

Сегодня за 16:41 (4:00 – в большинстве) у Тарасенко 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».