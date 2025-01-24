Тарасенко сделал передачу в матче с «Монреалем». У него 6+14 в 47 играх
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче с «Монреалем» (4:2).
Форвард «Детройта» набрал 20-е (6+14) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 47 игр.
При этом безголевая серия россиянина продлилась до 5 матчей.
Сегодня за 16:41 (4:00 – в большинстве) у Тарасенко 4 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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