Тарасенко сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 2+3 в последних 3 играх
Владимир Тарасенко сделал передачу в матче с «Флоридой».
Форвард «Детройта» помог команде открыть счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:2).
В активе 33-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 43 играх при полезности «минус 9». В последних 3 матчах – 5 (2+3) баллов и «+1».
Сегодня Владимир (16:05, 1:23 – в большинстве, нейтральная полезность) также отметился 2 блоками и 3 силовыми приемами. Кроме того, он допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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