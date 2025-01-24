Костюченок о 2:5: «Торпедо» было быстрее и свежее, «Амур» на полшажочка опаздывал. Грубые ошибки привели к пропущенным голам»
Виктор Костюченок подвел итоги матча «Амура» с «Торпедо» (2:5).
«Соперник был быстрее и свежее. Мы на полшажочка опаздывали. Грубые ошибки привели к пропущенным голам. Потом не хватило сил вернуться в игру», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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