Костюченок о 2:5: «Торпедо» было быстрее и свежее, «Амур» на полшажочка опаздывал. Грубые ошибки привели к пропущенным голам»

Виктор Костюченок подвел итоги матча «Амура» с «Торпедо» (2:5).

«Соперник был быстрее и свежее. Мы на полшажочка опаздывали. Грубые ошибки привели к пропущенным голам. Потом не хватило сил вернуться в игру», – сказал и.о. тренера «Амура ».