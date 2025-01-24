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  • Ларионов о 5:2 : «Торпедо» сделало полсотни бросков, «Амур» – 17. Кажется, что победили легко. Такие матчи опасны на самом деле, игра могла повернуться в любую сторону при каком-нибудь отскоке, рикошете»
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Ларионов о 5:2 : «Торпедо» сделало полсотни бросков, «Амур» – 17. Кажется, что победили легко. Такие матчи опасны на самом деле, игра могла повернуться в любую сторону при каком-нибудь отскоке, рикошете»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Амуром».

Нижегородский клуб одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Хочу поздравить нашу команду, ребят, с победой, с хорошей игрой. Молодого человека Крутова – с двумя голами, это приятно. Соперника – с тем, что они продолжали бороться, оказались крепким орешком, и вратарь отыграл блестящий матч, но в итоге два очка – есть два очка.

Мы победили, и это приятно. И, конечно, поздравляю наших болельщиков, которые получили, наверное, удовольствие от голов, от игры, но это еще не самый лучший матч в моем понимании. Тем не менее, будем улучшать нашу игру, делать ее более зрелищной, интересной и результативной.

– Согласны, что победа далась на классе? 

– Для обычного болельщика, который открывает какой-то спортивный сайт, смотрит счет, понимает, что 5:2... Дальше смотрит статистику по броскам – по-моему, сделали полсотни бросков, а соперник – 17, и кажется, что легко.

На самом деле такие матчи очень опасны. И мы понимали, что за последние 10 матчей «Амур» выиграл два или три раза у сильных соперников: «Металлурга», «Ак Барса» и «Трактора», если не ошибаюсь.

Поэтому ожидать легкой игры было, наверное, неправильно. Заканчивая ответ на вопрос, скажу, что непростая игра, потому что она могла повернуться в любую сторону при каком-нибудь странном отскоке, рикошете от стекла, борта, еще от чего-нибудь…

Мы принимаем эту победу как трудоемкую, которую ребята заслужили, заработали. Мы не получили ее просто так, и в этом плане мы рады, что провели три периода стабильно, в хорошем движении и желании.

Доставить удовольствие болельщикам – считаю, что это удалось, но всегда есть место для улучшения, для того чтобы игра была более совершенной, и мы должны к этому прийти, – сказал Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Торпедо»
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