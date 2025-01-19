Костюченок о победе над «Металлургом»: «Амур» в 3-м периоде перешел на три звена, чтобы взвинтить темп короткими сменами. Это принесло нам пользу»
Виктор Костюченок оценил победу «Амура» над «Металлургом» (3:2 Б).
«Хорошая игра, хорошая атмосфера. Мы играли до конца. Матч был обоюдоострым с обилием голевых моментов. Обе команды создали много моментов. Хорошо играли вратари.
Мы здорово начали матч, в первом периоде могли забить больше, чем один гол. Сделали поправки по схеме игры, а в третьем периоде перешли на три звена, чтобы взвинтить темп короткими сменами. Это принесло нам пользу.
Олег Ли отсутствовал из-за микротравмы, а Александр Брынцев – по ротации. Мы немного раскрепостили ребят в атаке, но они заигрываются, вследствие чего где-то недорабатывают в обороне, не очень хорошо возвращаются, поэтому пропускали легкие голы», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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