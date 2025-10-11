  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Силантьев об экологии в Магнитогорске: «Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено»
5

Силантьев об экологии в Магнитогорске: «Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено»

Дмитрий Силантьев опроверг мнение о проблемах с экологией в Магнитогорске.

Нападающий выступает за «Металлург» в сезона-2023/2024.

– Назовите три главных плюса жизни в Магнитке.

– Первое: в любое место ты можешь доехать за 10-15 минут. Второе: здесь очень много солнечных дней. Третье – это люди. А четвертое – классная, суровая и снежная зима.

– А еще в Магнитогорске далеко не такой грязный воздух, как кажется людям, которые никогда здесь не были, но наслышаны о местных проблемах с экологией.

– Абсолютно согласен. Я уже забыл, когда здесь тяжело дышалось.

Конечно, такое бывало, но сейчас это происходит очень редко. На улице ничем не пахнет. Можно нормально дышать, никаких проблем нет. 

– Да, а раньше, лет 20 назад, насколько я знаю от местных, зимой в Магнитогорске можно было увидеть черный снег.

– Может быть, и было такое. Но сейчас все максимально чисто и зелено, – сказал Дмитрий Силантьев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: AllHockey.ru
logoДмитрий Силантьев
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
Экология
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба
18 минут назад
КХЛ. «Трактор» играет с «Локомотивом», «Шанхай» против «Динамо» Минск
8517 минут назадLive
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
1633 минуты назад
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
38 минут назадТесты и игры
Бабаев о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Показал, что он – мастер, держит уровень. Коннект с Разиным установлен. Задача Евгения – быть дисциплинированным хоккеистом»
143 минуты назад
Черкас про СКА: «Пустые места уже появляются на трибунах. «Шанхай» еще выиграет пару игр – и все будут там. Люди хотят хоккея, праздника»
7сегодня, 10:45
Бабаев про 1+1 Толчинского в «Металлурге»: «Спрашивал, стоит ли заводить разговор об обмене. Он отвечал: «Нет, мы в контакте с тренером»
5сегодня, 09:55
Ткачев набрал 0+15 в 14 матчах сезона. Форвард «Металлурга» – лидер ассистентской гонки КХЛ, у лучшего бомбардира «Авангарда» Потуральски 14 очков
4сегодня, 09:30
«Металлург» может подписать Самсонова в ближайшее время (Артур Хайруллин)
13сегодня, 09:20
Сергей Федотов считает Магранова лучшим хоккейным комментатором: «Близко к идеальному. Гучека слушаю с удовольствием, Скворцова. Если говорить про НХЛ – Менг»
25сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
18 минут назад
Вратарь «Локомотива» Исаев пропустил 3 шайбы после 7 бросков и был заменен после 1-го периода матча с «Трактором»
43 минуты назад
Тренер «Шанхая» о ОФП про гречку: «Совсем не понравился вкус – просто ужасный. Я хотел ее полюбить, но это не мой продукт»
53 минуты назад
Шафранов о большинстве «Ак Барса»: «Маленько передерживали шайбу, затягивали с комбинациями. Шайба придет в ворота через работу, одного мастерства не хватит»
сегодня, 11:15
Сергеев предложил начинать сезон КХЛ в октябре: «Непонятно, зачем начинаем играть в начале сентября. Два матча сыграл, потом пять дней нет игр»
4сегодня, 10:55
«Барыс» подписал пробный контракт с Панюковым. Форвард набрал 12 очков в 58 матчах за клуб в прошлом сезоне
1сегодня, 10:30
Дриджер остался в запасе «Трактора» во 2-м матче подряд – он пропускает 3,14 шайбы в сезоне. Мыльников сыграет против «Локомотива»
3сегодня, 10:10
Ян про 11-е место «Салавата»: «Спокойно оцениваем то, где находимся. Наша цель – попадать в плей‑офф. Ребята только об этом думают»
3сегодня, 09:45
Аскаров впервые в сезоне сыграет за «Сан-Хосе» – против «Анахайма». Неделькович пропустил 4 шайбы в прошлом матче
3сегодня, 08:15
Алексей Заварухин о Дорофееве: «В «Белых Медведях» было видно, что МХЛ он перерос. Когда «Трактор» его туда отправил, Павел решил бежать из Челябинска»
1сегодня, 07:58