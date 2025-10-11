Силантьев об экологии в Магнитогорске: «Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено»

Дмитрий Силантьев опроверг мнение о проблемах с экологией в Магнитогорске.

Нападающий выступает за «Металлург » в сезона-2023/2024.

– Назовите три главных плюса жизни в Магнитке.

– Первое: в любое место ты можешь доехать за 10-15 минут. Второе: здесь очень много солнечных дней. Третье – это люди. А четвертое – классная, суровая и снежная зима.

– А еще в Магнитогорске далеко не такой грязный воздух, как кажется людям, которые никогда здесь не были, но наслышаны о местных проблемах с экологией.

– Абсолютно согласен. Я уже забыл, когда здесь тяжело дышалось.

Конечно, такое бывало, но сейчас это происходит очень редко. На улице ничем не пахнет. Можно нормально дышать, никаких проблем нет.

– Да, а раньше, лет 20 назад, насколько я знаю от местных, зимой в Магнитогорске можно было увидеть черный снег.

– Может быть, и было такое. Но сейчас все максимально чисто и зелено, – сказал Дмитрий Силантьев .