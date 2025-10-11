Тренер «Шанхая» о ОФП про гречку: «Совсем не понравился вкус – просто ужасный. Я хотел ее полюбить, но это не мой продукт»

Крэйг Слоунвайт заявил, что ему не понравилась гречка.

– Каково ваше мнение о гречке? Она ведь не так популярна в США и Европе.

– Верно.

Когда я впервые приехал сюда и увидел гречку, я подумал: «О, классно, мне точно понравится, ведь это выглядит как очень полезная крупа». Она немного напомнила мне киноа.

Но, честно говоря, мне совсем не понравился вкус. Он просто ужасный.

Я хотел полюбить гречку, ведь знал, что она полезна, но, увы, это не мой продукт, – сказал тренер по физической подготовке «Шанхай Дрэгонс » Крэйг Слоунвайт.

Тренер «Шанхая» по ОФП о питании в России и США: «Нравится, что здесь другие стандарты – меньше пестицидов, ГМО. Даже обычные продукты немного полезнее»