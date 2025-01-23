У «Юты» проблемы с выбором названия из-за отказов в регистрации бренда. Варианты Yeti, Venom и Blizzard отклонило патентное ведомство

«Юта» столкнулась с юридическими трудностями при выборе постоянного названия.

Напомним, владелец клуба Райан Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.

Ранее клуб запустил опрос среди болельщиков, предложив выбрать один из 20 возможных вариантов.

Затем список был сокращен до 6 названий: Venom («Яд»), Blizzard («Метель»), Yeti («Йети»), Mammoth («Мамонт»), Hockey Club («Хоккейный клуб», ХК), Outlaws («Разбойники»).

Как сообщает журналист Райан Миллер из KSL, название Yetis («Йети») было отклонено Патентным и товарным ведомством США из-за «возможности путаницы» с брендом Yeti, который занимается производством холодильников и аксессуаров.

По данным Миллера, 9 января ведомство выдало предварительное уведомление об отказе, и у клуба есть три месяца, чтобы предоставить дополнительные доказательства в поддержку заявки. Также сообщается, что названия Blizzard («Метель») и Venom («Яд») были отклонены по аналогичным причинам.

Миллер отмечает, что названия Mammoth («Мамонт») и Outlaws («Разбойники») не вызвали претензий со стороны патентного ведомства. Однако предварительное уведомление по заявке на вариант Outlaws было выдано 9 января и будет активно в течение трех месяцев, в то время как уведомление по названию Mammoth поступило еще 5 ноября, и у клуба остается всего месяц до истечения срока подачи документов.