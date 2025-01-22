Капризов может сыграть в ближайшем матче «Миннесоты» – с «Ютой». Форвард пропустил 12 игр из-за травмы нижней части тела

Кирилл Капризов может сыграть в ближайшем матче «Миннесоты».

Форвард «Уайлд» пропустил 12 игр подряд из-за травмы нижней части тела. Россиянин не принимает участие в матчах с 27 декабря.

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс заявил, что Капризов и защитник Джаред Сперджен могут вернуться на лед в ближайшем матче НХЛ – против «Юты». Игра состоится 24 января.

«Они выглядели хорошо. Чувствуют себя тоже хорошо. Думаю, нам нужно будет подождать, обсудить с тренерами, но я осторожно оптимистичен с точки зрения того, что они вернутся завтра.

Думаю, это помогает, когда игроки возвращаются и участвуют в тренировках. Радуется не только команда, но и сами игроки. Они счастливы быть рядом с командой, тренироваться и готовиться», – сказал Хайнс.

В этом сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах чемпионата.