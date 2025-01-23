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  • Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»
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Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»

Тарелка с начос на льду отвлекла Логана Томпсона перед голом «Эдмонтона».

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Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных». 

Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон указал судьям на это обстоятельство, но гол был засчитан. 

«Я никогда не видел начос с сыром на льду. Я просто перестал играть, отвлекся. Никогда такого не видел, но гол все равно засчитали.

Я выругался, сказал что-то вроде: «На льду лежит сыр». [Судьи] этого не заметили, так что это не совсем их вина. Но я должен играть до свистка, это моя ошибка», – сказал Томпсон. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
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