Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»
Тарелка с начос на льду отвлекла Логана Томпсона перед голом «Эдмонтона».
«Ойлерс» уступили «Кэпиталс» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных».
Голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон указал судьям на это обстоятельство, но гол был засчитан.
«Я никогда не видел начос с сыром на льду. Я просто перестал играть, отвлекся. Никогда такого не видел, но гол все равно засчитали.
Я выругался, сказал что-то вроде: «На льду лежит сыр». [Судьи] этого не заметили, так что это не совсем их вина. Но я должен играть до свистка, это моя ошибка», – сказал Томпсон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
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