Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»

Тарелка с начос на льду отвлекла Логана Томпсона перед голом «Эдмонтона».

«Ойлерс» уступили «Кэпиталс» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Во время результативной атаки канадского клуба на лед выбросили тарелку с начос (закуска из мексиканской кухни в виде чипсов из кукурузной тортильи с различными добавками – Спортс’‘) – она упала в зоне «столичных».

Голкипер «Вашингтона » Логан Томпсон указал судьям на это обстоятельство, но гол был засчитан.

«Я никогда не видел начос с сыром на льду. Я просто перестал играть, отвлекся. Никогда такого не видел, но гол все равно засчитали.

Я выругался, сказал что-то вроде: «На льду лежит сыр». [Судьи] этого не заметили, так что это не совсем их вина. Но я должен играть до свистка, это моя ошибка», – сказал Томпсон.