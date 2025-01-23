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Черкас считает, что на хоккеистов СКА идет охота: «Такое может происходить, это говорит о качестве судейства. Если бы у СКА не было длинной скамейки, кто бы сейчас играл?»

Сергей Черкас прокомментировал травмы игроков СКА.

Вчера защитник армейцев Александр Никишин получил сотрясение мозга после силового приема от Максима Шалунова в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

– До Никишина травму получил Евгений Кузнецов. Как считаете, на лидеров СКА идет охота?

– К сожалению, такое может происходить. Естественно, выбив основных игроков, армейцам потом будет тяжелее комплектовать тройки и звенья. В этих составах ребята наигрывают все комбинации и розыгрыши. Когда все рушится, приходится ставить новых игроков, все надо делать заново.

Потом говорят: «Почему у СКА такая длинная скамейка?». Представляете, что было бы, если бы у СКА не было длинной скамейки. Кто бы сейчас играл? Это очевидные вещи!

Бывает, когда 50 на 50, но тут судья даже не идет просматривать. Они же могут просмотреть спорный момент. Это говорит о качестве судейства.

В прошлом году все обижались по судейству, что у всех плохое, а у СКА хорошее. Никакое оно не хорошее, если оно приводит к травмам игроков без наказания, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

«Это идет вразрез с поручениями президента!» Ветераны СКА возмущены кричалкой про позор хоккея

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Сергей Черкас
судьи
logoСКА
травмы
logoКХЛ
logoАлександр Никишин
logoЕвгений Кузнецов
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