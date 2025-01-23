Дегтярев о российско-китайском фестивале спорта: «В год 80-летия Великой Победы такие мероприятия имеют идеологическое значение. Благодарю ФХР за вовлеченность»

Михаил Дегтярев рассказал о российско-китайском зимнем фестивале спорта.

Он состоится 22 и 23 февраля на льду реки Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Одним из центральных событий станет хоккейный турнир, в котором будут соревноваться российские и китайские команды трех возрастных категорий: дети, юноши и любители старше 40 лет.

«Стратегическое всеобъемлющее партнерство между нашими странами предполагает и прочное гуманитарное сотрудничество, в том числе в области спорта.

Только что завершились российско-китайские молодежные игры на Сахалине, готовим грандиозный фестиваль в Амурской области. Идет активный обмен опытом, взаимодействие по всем направлениям – подготовка спортсменов, разработка и запуск новых соревнований.

Хотел бы поблагодарить Федерацию хоккея России за вовлеченность в процесс. Предстоящие мероприятия очень важны, а в год 80-летия Великой Победы имеют особое идеологическое значение, напоминая о союзных отношениях нашей страны и Китая в годы Второй мировой войны», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев .

Дегтярев о том, поздравит ли Овечкина с покорением рекорда Гретцки: «Конечно. Телеграммой. А когда прилетит, уверен – все болельщики встретят в аэропорту с хлебом с солью»