Дегтярев о российско-китайском фестивале спорта: «В год 80-летия Великой Победы такие мероприятия имеют идеологическое значение. Благодарю ФХР за вовлеченность»
Он состоится 22 и 23 февраля на льду реки Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Одним из центральных событий станет хоккейный турнир, в котором будут соревноваться российские и китайские команды трех возрастных категорий: дети, юноши и любители старше 40 лет.
«Стратегическое всеобъемлющее партнерство между нашими странами предполагает и прочное гуманитарное сотрудничество, в том числе в области спорта.
Только что завершились российско-китайские молодежные игры на Сахалине, готовим грандиозный фестиваль в Амурской области. Идет активный обмен опытом, взаимодействие по всем направлениям – подготовка спортсменов, разработка и запуск новых соревнований.
Хотел бы поблагодарить Федерацию хоккея России за вовлеченность в процесс. Предстоящие мероприятия очень важны, а в год 80-летия Великой Победы имеют особое идеологическое значение, напоминая о союзных отношениях нашей страны и Китая в годы Второй мировой войны», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
Дегтярев о том, поздравит ли Овечкина с покорением рекорда Гретцки: «Конечно. Телеграммой. А когда прилетит, уверен – все болельщики встретят в аэропорту с хлебом с солью»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий