Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой. У него 1+4 в 10 играх
Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче с «Нэшвиллом» (4:1).
На 33-й минуте форвард «Филадельфии» помог Тревору Зеграсу открыть счет, а на 36-й ассистировал Джейми Драйсдейлу, который забил победный гол.
20-летний россиянин был признан третьей звездой встречи.
Сегодня Мичков провел на льду 14:32 («+1», 2 броска в створ), набрав 5-е (1+4) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 10 игр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
