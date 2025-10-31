3

Мичков сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» и стал 3-й звездой. У него 1+4 в 10 играх

Матвей Мичков сделал две голевые передачи в матче с «Нэшвиллом» (4:1).

На 33-й минуте форвард «Филадельфии» помог Тревору Зеграсу открыть счет, а на 36-й ассистировал Джейми Драйсдейлу, который забил победный гол. 

20-летний россиянин был признан третьей звездой встречи. 

Сегодня Мичков провел на льду 14:32 («+1», 2 броска в створ), набрав 5-е (1+4) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 10 игр.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков без очков против «Питтсбурга»: 3 броска, 2 хита, 5 потерь и «минус 1» за 14:49. Он забил буллит в выигранной «Флайерс» серии
29 октября, 03:34Видео
Мичков забил победный буллит и сделал передачу в матче с «Айлендерс». У форварда «Филадельфии» 1+2 в 8 играх сезона
25 октября, 19:38Видео
Мичков сделал ассист на победный гол с «Сиэтлом». У форварда «Филадельфии» 1+1 за 6 игр сезона
21 октября, 08:27
Главные новости
НХЛ. «Тампа» одолела «Даллас», «Миннесота» проиграла «Питтсбургу», «Рейнджерс» вырвали победу у «Эдмонтона»
сегодня, 04:14Live
Панарин остался без очков в 4-м матче подряд: 5 бросков и 2 потери за 20:01 против «Эдмонтона». У него 2+5 в 12 играх в сезоне
20 минут назад
Шестеркин прервал серию из 5 поражений, отразив 33 из 36 бросков «Эдмонтона». Победа – 3-я в 9 матчах в сезоне (91,6% сэйвов, КН 2,32)
32 минуты назад
«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх
40 минут назад
«Тампа» поздравила Кучерова с 1000-м очком в НХЛ перед матчем с «Далласом». Ему вручили золотую клюшку, портрет из игральных кубиков и другие подарки
сегодня, 04:30Фото
Капризов забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 16 очков в 12 играх в сезоне
сегодня, 03:55Видео
Малкин делит 1-е место по ассистам в НХЛ с Сузуки (14) и 3-е в гонке бомбардиров (17 очков). У него передача, «+1» и 78% на точке за 14:47 против «Миннесоты»
сегодня, 03:45
Никишин с «+11» в 10 играх делит лидерство по полезности в сезоне НХЛ. У него ассист, 4 хита и «+3» за 20:28 против «Айлендерс»
сегодня, 03:30
Свечников набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив после сольного прохода, и стал 1-й звездой. У него 3 очка в 10 играх в сезоне
сегодня, 03:15Видео
Василевский выиграл 3-й матч подряд после 5 поражений – отбил 20 бросков из 21 в игре с «Далласом»
сегодня, 02:15
Ко всем новостям
Последние новости
Мухамадуллин вернулся в состав «Сан-Хосе» после пропуска 2 недель из-за травмы. У него 2 броска, 2 блока и «+1» за 16:24 против «Нью-Джерси»
5 минут назад
Кучеров прервал серию из 5 подряд игр с очками: 5 бросков и 1 блок за 21:42 против «Далласа». У него 10 баллов и «минус 6» в 9 играх
50 минут назад
Наместников забил 5-й гол в сезоне в матче с «Чикаго». У него 6 очков в 11 играх
сегодня, 02:55Видео
Зуб забил «Калгари». У защитника «Оттавы» 2+6 в 12 матчах
сегодня, 02:42Видео
Хуснутдинов забил победный гол в матче с «Баффало». У него 1+1 в 8 играх
сегодня, 02:28Видео
Гендиректор «Нефтехимика» об уходе Леонтьева: «В контракте был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его можем расторгнуть досрочно»
сегодня, 01:47
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 с Минском: «Было много ошибок, за которые соперник нас наказал»
сегодня, 01:35
Квартальнов о 6:2 с «Амуром»: «Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент»
сегодня, 01:23
Терещенко о карьере: «НХЛ – недописанная страница моей биографии, которую надо было написать. Жалею, что не уехал, у меня бы там получилось, думаю»
вчера, 22:01
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры