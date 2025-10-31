  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о 6:2 с «Амуром»: «Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент»
Квартальнов о 6:2 с «Амуром»: «Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент»

Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Амуром» (6:2).

«Хорошая игра. Все линии приняли участие в голах. Это позитивный момент. Готовимся дальше. 

Мороз в четвертом звене?  Забросил. Мог и больше. От него этого и ждем. Меняли сочетания из-за того, что ищем, будоражим ребят, чтобы они приносили пользу. И молодежь сыграла хорошо. Хватало моментов, которые хотим видеть.

Хорошо, что забросили в первом периоде. Начали хорошо с первых минут, этому уделяли внимание. У соперника после поражений были реваншистские настроения. Зак [Фукале] помог, ведь в первом периоде соперник доставлял шайбу на ворота с каждого угла, были моменты», –  сказал тренер «Динамо» Минск.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
