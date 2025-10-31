Гендиректор «Нефтехимика» об уходе Леонтьева: «В контракте был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его можем расторгнуть досрочно»

Гендиректор «Нефтехимика» рассказал об уходе Олега Леонтьева с поста тренера.

— У нас была договоренность с Леонтьевым, что мы работаем вместе до конца сезона. У нас был непростой отрезок в январе, когда мы с шестого места скатились на десятое. В такой сложный момент доверились ему и слово свое сдержали.

Решение по Олегу Юрьевичу принимали уже после окончания сезона. В первую очередь нужно было решить, остается Олег Юрьевич или нет. Решающее значение сыграло то, что «Нефтехимик » при нем уже второй год подряд не попал в плей-офф. Кандидатов на замену начали искать только после последней игры с «Адмиралом». Остановились на Игоре Владимировиче Гришине.

— Доводилось слышать, что Леонтьев крайне болезненно воспринял решение о своем увольнении.

— 30 марта в моем кабинете с ним пили чай, поговорили как есть. Олег Юрьевич воспринял это решение спокойно и немного болезненно, потому что до плей-офф оставалось всего два очка.

— У Леонтьева же был действующий контракт?

— Да, на три года. Но в нем был пункт, что в случае невыхода команды в плей-офф, мы его со своей стороны можем расторгнуть досрочно, – сказал Игорь Ларионов.