Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 с Минском: «Было много ошибок, за которые соперник нас наказал»
Александр Гальченюк оценил поражение от минского «Динамо» (2:6).
«Игра не заладилась, было много ошибок, за которые соперник нас наказал. Слишком много. Поэтому такой счет.
Соперник много бросал? Может, сказалось то, что это четвертая игра на выезде и команда подустала. Дали сопернику пространство, которым он хорошо воспользовался.
Почему не забиваем больше двух шайб? Сложно сказать. Наверное, потому что больше времени проводим в своей зоне.
Когда ждать Гальченюка-младшего? Не знаю, как долго это продлится», – сказал тренер «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
