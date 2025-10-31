Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 с Минском: «Было много ошибок, за которые соперник нас наказал»

Александр Гальченюк оценил поражение от минского «Динамо» (2:6).

«Игра не заладилась, было много ошибок, за которые соперник нас наказал. Слишком много. Поэтому такой счет.

Соперник много бросал? Может, сказалось то, что это четвертая игра на выезде и команда подустала. Дали сопернику пространство, которым он хорошо воспользовался.

Почему не забиваем больше двух шайб? Сложно сказать. Наверное, потому что больше времени проводим в своей зоне.

Когда ждать Гальченюка-младшего? Не знаю, как долго это продлится», – сказал тренер «Амура».