Терещенко о карьере: «НХЛ – недописанная страница моей биографии, которую надо было написать. Жалею, что не уехал, у меня бы там получилось, думаю»

Алексей Терещенко жалеет, что не попробовал себя в НХЛ.

«Я сожалею, что в свое время не уехал в НХЛ. Хотя, мне жалеть не о чем, ведь у меня была потрясающая карьера: выигрывал чемпионаты мира, становился многократным чемпионом страны.

НХЛ – это недописанная страница в моей биографии, которую надо было написать. Думаю, у меня бы там получилось, учитывая отношение к делу и характер», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.