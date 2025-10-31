Терещенко о карьере: «НХЛ – недописанная страница моей биографии, которую надо было написать. Жалею, что не уехал, у меня бы там получилось, думаю»
Алексей Терещенко жалеет, что не попробовал себя в НХЛ.
«Я сожалею, что в свое время не уехал в НХЛ. Хотя, мне жалеть не о чем, ведь у меня была потрясающая карьера: выигрывал чемпионаты мира, становился многократным чемпионом страны.
НХЛ – это недописанная страница в моей биографии, которую надо было написать. Думаю, у меня бы там получилось, учитывая отношение к делу и характер», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
